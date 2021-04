Peugeot - Mancano i semiconduttori | la 308 perde la strumentazione digitale

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 21 aprile 2021) La crisi dei chip nel settore dell'auto continua ad avere importanti ripercussioni, che interessano un numero sempre maggiore di costruttori. Uno dei risvolti più recenti riguarda lache, proprio a causa della carenza di, ha deciso di sostituire ladell'attuale 308 con dei classici quadranti analogici. Il male minore. Il gruppo Stellantis ha optato per questa scelta dichiarando che si tratta di "un modo intelligente e agile per aggirare un vero ostacolo per la produzione". Nei mesi scorsi, infatti, l'assemblaggio della segmento C del Leone nella fabbrica francese di Sochaux era già stato interrotto a causa della scarsa disponibilità di, sulla scia di tagli della produzione che si sono verificati in tutto il mondo. Il costruttore, inoltre, ...