Perché il Movimento 5 Stelle di Conte è già nato morto (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il Movimento 5 Stelle visto dal notista politico Francesco Damato Per una volta mi sento di spendere una parola in difesa di Giuseppe Conte da quel "ruggito del coniglio" col quale il Riformista ha voluto liquidare il dissenso espresso dall'ex presidente del Consiglio di fronte all'incredibile uscita di Beppe Grillo contro magistrati e giornali. Che avrebbero trasformato il figlio Ciro da indagato a "stupratore seriale" per una notte, diciamo così, sfortunata di quasi due anni fa in Sardegna con tre amici. Che cosa poteva fare di più l'ex presidente del Consiglio dopo avere praticamente solidarizzato con la presunta vittima dello stupro, allo stato delle indagini, pur nel Contesto di una comprensione espressa per un padre che dà in escandescenze contro un figlio "coglione"? Che lo stesso Grillo ha ammesso ...

