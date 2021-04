Perché di Super Lega si continuerà a parlare. Gli economisti d’accordo: «Una riforma del calcio è inevitabile. I club vogliono più controllo» (Di mercoledì 21 aprile 2021) «Questo sport è in un momento critico, quello che stiamo facendo è solo per il bene del pallone. Se noi generiamo profitti, ne beneficiano tutti, anche quelli che stanno più in basso». Con queste parole, il patron del Real Madrid, Florentino Perez, aveva provato a chiarire le ragioni e lo scopo della decisione presa da 12 club di lanciare una nuova competizione calcistica: la Super Lega. Nonostante l’annuncio fosse atteso da mesi, la conferma arrivata domenica notte ha spaccato il calcio europeo, con la Uefa, la Fifa, e le federazioni nazionali pronte a mettere in campo pesanti sanzioni contro i club fondatori. La nuova competizione, sull’orlo del collasso dopo le rinunce dei sei club inglesi – Arsenal, Liverpool, Manchester United, City, Tottenham, Chelsea – e dell’Inter, avrebbe ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 aprile 2021) «Questo sport è in un momento critico, quello che stiamo facendo è solo per il bene del pallone. Se noi generiamo profitti, ne beneficiano tutti, anche quelli che stanno più in basso». Con queste parole, il patron del Real Madrid, Florentino Perez, aveva provato a chiarire le ragioni e lo scopo della decisione presa da 12di lanciare una nuova competizione calcistica: la. Nonostante l’annuncio fosse atteso da mesi, la conferma arrivata domenica notte ha spaccato ileuropeo, con la Uefa, la Fifa, e le federazioni nazionali pronte a mettere in campo pesanti sanzioni contro ifondatori. La nuova competizione, sull’orlo del collasso dopo le rinunce dei seiinglesi – Arsenal, Liverpool, Manchester United, City, Tottenham, Chelsea – e dell’Inter, avrebbe ...

Advertising

RobertoBurioni : Sono molto favorevole alla Super Lega perché da questa mattina tutti i Wikipardi da Vinci dell'internet non mi spi… - callmeariu : @needsangiox Ho giustificato anche io comportamenti ingiustificabili al mio primo ragazzo perché ero giovane e tant… - _MCMXXVII_ : @InNomeDellaJ @Meekong2 @Agilb_Cbolatti @NicoSchira Certo, come no= parole vuote, prive di nesso alla realtà. La re… - chiarakalos : RT @dybaligt: I giocatori che fanno la morale su come la Super League avrebbe ucciso il calcio e che il vero calcio è altro perché questo s… - alefromearth : Stufa di leggere tweet di tifosi che piangono perché non si fa la Super League ora vi silenzio a tutti -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Super Superlega, Inter si chiama fuori: 'Progetto non più di interesse' ... PROGETTO DA RIMODELLARE' 'La Super League Europea è convinta che l'attuale status quo del calcio europeo debba cambiare. Proponiamo una nuova competizione europea perché il sistema esistente non ...

Superlega, l'annuncio: "Progetto da riconsiderare". Si sfila anche l'Inter ... afferma la Super Lega nel comunicato uscito in nottata. "Proponiamo una nuova competizione europea perché il sistema esistente non funziona. La nostra proposta è finalizzata a consentire allo sport ...

Ceferin: "Il calcio è bello perché dinamico e imprevedibile, la Juve 15 anni fa era in B" Il Romanista ... PROGETTO DA RIMODELLARE' 'LaLeague Europea è convinta che l'attuale status quo del calcio europeo debba cambiare. Proponiamo una nuova competizione europeail sistema esistente non ...... afferma laLega nel comunicato uscito in nottata. "Proponiamo una nuova competizione europeail sistema esistente non funziona. La nostra proposta è finalizzata a consentire allo sport ...