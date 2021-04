Perché BoJo è pronto a lanciare una “bomba legislativa” sui Big Six

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Tutti i principali governi europei si sono schierati contro la Superlega. Ma nessuno si è esposto quanto il premier britannico Boris Johnson. Il leader dei Tory si è intestato una battaglia popolare – e secondo alcuni populista – promettendo ai tifosi britannici di fare morire il progetto sul nascere e di combattere i sei presidenti scissionisti, i cosiddetti “Big Six”. E il premier potrebbe subito dichiarare vittoria nel caso in cui fossero confermate le voci secondo cui uno dei sei club “ribelli” stia per uscire dalla Superlega. Johnson dice di non essere né un tifoso né un appassionato di calcio. Ma essendo un abile politico, ha fiutato la rabbia degli appassionati e si è offerto come salvatore del mondo del calcio, usando la solita retorica arrembante. “E’ il vostro gioco – ha scritto in una lettera indirizzata ai tifosi sul Sun – e state certi che farò di tutto per dare un ...