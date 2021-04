Per aumentare il dinamismo dell’Italia bisogna ristrutturare il Mezzogiorno (Di mercoledì 21 aprile 2021) Un piano per accorciare il divario di crescita che l’Italia ha accumulato rispetto ai paesi avanzati dell’Unione Europea fin dagli anni ’90, e che la pandemia ha allargato ulteriormente. Con un obiettivo cardine: ripartire dal Mezzogiorno. È questo il cuore della proposta avanzata dell’Associazione “M&M – Idee per un Paese migliore”. Il documento di M&M propone indicazioni concrete per aumentare il dinamismo del Sud, concentrandoci su come non dissipare le risorse finanziarie, tra queste un migliore meccanismo di gestione ed esecuzione dei progetti di investimento destinati al Mezzogiorno. La legalità rappresenta un presupposto essenziale per lo sviluppo degli investimenti previsti da NexGeneration EU e per lo sviluppo della libera concorrenza. Un altro tema cruciale è anche l’uso delle risorse pubbliche per ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 21 aprile 2021) Un piano per accorciare il divario di crescita che l’Italia ha accumulato rispetto ai paesi avanzati dell’Unione Europea fin dagli anni ’90, e che la pandemia ha allargato ulteriormente. Con un obiettivo cardine: ripartire dal. È questo il cuore della proposta avanzata dell’Associazione “M&M – Idee per un Paese migliore”. Il documento di M&M propone indicazioni concrete perildel Sud, concentrandoci su come non dissipare le risorse finanziarie, tra queste un migliore meccanismo di gestione ed esecuzione dei progetti di investimento destinati al. La legalità rappresenta un presupposto essenziale per lo sviluppo degli investimenti previsti da NexGeneration EU e per lo sviluppo della libera concorrenza. Un altro tema cruciale è anche l’uso delle risorse pubbliche per ...

Advertising

MatteoPedrosi : Almeno Florentino #Perez ha avuto la decenza di ammettere che il suo club sta con le pezze non dico dove. E che la… - EmyRoyaleagle : RT @Pietro_Otto: Il tampone al supermercato è fatto apposta per aumentare il livello di isteria collettiva e spingere verso i prodotti sper… - cinzia49227255 : RT @Pietro_Otto: Il tampone al supermercato è fatto apposta per aumentare il livello di isteria collettiva e spingere verso i prodotti sper… - GiuseppeDiSilv6 : Invece di aumentare lo #stipendio ai #lavoratori,o assumere #disoccupati #italiani,@coldirettiab preferisce assumer… - jeck1979 : RT @Gianmar26145917: #Roma, #nigeriano assalta i negozi e aggredisce i proprietari per non pagare. Poi calci, pugni e testate ai #poliziott… -

Ultime Notizie dalla rete : Per aumentare Airbus Canada punta sull'A220 per affrettare l'uscita dalla crisi Per fare fronte alla mole di aeromobili da consegnare, Airbus Canada (partecipata per il 25% dal Québec attraverso Investissement Québec) vuole aumentare la produzione di A220. Nell'hangar di Mirabel,...

La Finlandia fa la cura del ferro Ma aumentare la stazza nel trasporto su ferro non è una questione di record, bensì di ottimizzare i ... 'Il treno è già uno dei mezzi più green per il trasporto merci e la buona efficienza energetica ...

Riapertura scuole, Sasso: “Avanti sui test salivari per aumentare la sicurezza” Orizzonte Scuola Federico Ucci Negli ultimi 10 anni, Federico ha aiutato le compagnie aeronautiche, aerospaziali e ferroviarie a sviluppare le strategie più efficaci per affrontare la concorrenza e le discontinuità legate all’innov ...

Smart o ibrido? Da Poste a Enel, ecco come le grandi aziende organizzano il lavoro del futuro Inapp mette a confronto le scelte di alcuni tra i gruppi più importanti per gestire la transizione verso la nuova normalità ...

fare fronte alla mole di aeromobili da consegnare, Airbus Canada (partecipatail 25% dal Québec attraverso Investissement Québec) vuolela produzione di A220. Nell'hangar di Mirabel,...Mala stazza nel trasporto su ferro non è una questione di record, bensì di ottimizzare i ... 'Il treno è già uno dei mezzi più greenil trasporto merci e la buona efficienza energetica ...Negli ultimi 10 anni, Federico ha aiutato le compagnie aeronautiche, aerospaziali e ferroviarie a sviluppare le strategie più efficaci per affrontare la concorrenza e le discontinuità legate all’innov ...Inapp mette a confronto le scelte di alcuni tra i gruppi più importanti per gestire la transizione verso la nuova normalità ...