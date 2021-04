Pegaso della Toscana alla musicista Beatrice Venezi | Giani | un premio al talento

(Di mercoledì 21 aprile 2021), pianista, compositrice e giovane direttore d’orchestraRegione per “la sua brillante carriera”, lei che, trentuno anni appena compiuti, di strada ne ha già fatta parecchia e sta portando “a giro per il mondo la musica italiana e gli autori toscani”. Puccini, Mascagni e Busoni, sopra a tutti. A conferire ilè stato, nella Saladi Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, il presidenteEugenio. Una breve cerimonia, la consegnastatuetta e poi la firma, al primo piano del palazzo che si affaccia sul Duomo, sul libro su cui hanno apposto la loro sigla ...

Advertising

TirrenoLivorno : Incidente in via del Puntone: ci sono volute oltre due ore a causa del vento che rendeva impossibile trasferire il… -

Ultime Notizie dalla rete : Pegaso della

CasertaNews

... che prevede l'ospitalità delle cinque compagnie vincitriciprima edizione del bando nei teatri delle Residenze artistiche, è stata presentata a palazzo del. Alla prima call del bando ...... con l'ospitalità delle cinque compagnie vincitriciprima edizione del bando nei teatri delle Rat, è stata presentata questa mattina a palazzo del. Alla prima call del bando hanno ...Premio a Beatrice Venezi, pianista, compositrice e giovane direttore d’orchestra toscana: Pegaso della Regione per “la sua brillante carriera”, lei che, trentuno anni appena compiuti, di strada ne ha ...Prende il via Toscana Terra Accogliente: un'iniziativa delle residenze artistiche per supportare il settore del teatro e dello spettacolo.