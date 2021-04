Pd: bene Regione Lazio su Ncc, politica giusta e vicina a cittadini (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma – “Dalla Regione Lazio e’ stata presa un’altra importante misura per le persone fragili e maggiormente esposte al rischio contagio da Covid-19. La Regione ha, infatti, dato il via a servizi integrativi al trasporto pubblico locale, in tutto il territorio, Roma esclusa, che saranno svolti dagli Ncc.” “Dopo i voucher Taxi, questa nuova misura sara’ riservata al personale sanitario impiegato presso strutture e i presidi vaccinali, al personale docente e ATA degli istituti superiori e agli over 70 che dovranno recarsi a fare il vaccino nei comuni diversi da quelli di residenza”. Cosi’ in un comunicato il senatore Bruno Astorre, segretario Pd Lazio, e Rocco Lamparelli, responsabile settore mobilita’ del Pd Lazio. “Saranno messi a disposizione servizi di trasporto a chiamata- proseguono Astorre e ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma – “Dallae’ stata presa un’altra importante misura per le persone fragili e maggiormente esposte al rischio contagio da Covid-19. Laha, infatti, dato il via a servizi integrativi al trasporto pubblico locale, in tutto il territorio, Roma esclusa, che saranno svolti dagli Ncc.” “Dopo i voucher Taxi, questa nuova misura sara’ riservata al personale sanitario impiegato presso strutture e i presidi vaccinali, al personale docente e ATA degli istituti superiori e agli over 70 che dovranno recarsi a fare il vaccino nei comuni diversi da quelli di residenza”. Cosi’ in un comunicato il senatore Bruno Astorre, segretario Pd, e Rocco Lamparelli, responsabile settore mobilita’ del Pd. “Saranno messi a disposizione servizi di trasporto a chiamata- proseguono Astorre e ...

