Patuanelli: il coprifuoco resta alle 22 come suggerito da Cts (Di mercoledì 21 aprile 2021) In cdm oggi non ci sarà alcuna discussione sull'ipotesi di un coprifuoco dopo le 22. Lo ha detto il ministro delle Politiche Agricole ed esponente del M5S, Stefano Patuanelli, intervistato su Rai News ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 aprile 2021) In cdm oggi non ci sarà alcuna discussione sull'ipotesi di undopo le 22. Lo ha detto il ministro delle Politiche Agricole ed esponente del M5S, Stefano, intervistato su Rai News ...

Advertising

Yogaolic : RT @RaiNews: S. #Patuanelli (@SPatuanelli) Min. dell'#agricoltura a @RaiStudio24: il #coprifuoco rimarrà alle 22 come deciso dalla cabina d… - RaiStudio24 : RT @RaiNews: S. #Patuanelli (@SPatuanelli) Min. dell'#agricoltura a @RaiStudio24: il #coprifuoco rimarrà alle 22 come deciso dalla cabina d… - RaiNews : S. #Patuanelli (@SPatuanelli) Min. dell'#agricoltura a @RaiStudio24: il #coprifuoco rimarrà alle 22 come deciso dal… - ayurbea : RT @Michele_Arnese: 'Resiste l’argine eretto dal ministro della Salute, da Franceschini e dal grillino Stefano Patuanelli sul coprifuoco al… - MichelaRoi : RT @Michele_Arnese: 'Resiste l’argine eretto dal ministro della Salute, da Franceschini e dal grillino Stefano Patuanelli sul coprifuoco al… -