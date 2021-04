Pattinaggio artistico, Vanessa James-Eric Radford: è nata una nuova coppia. Obiettivo Pechino 2022 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Comincia con il botto l‘off season di Pattinaggio artistico. È infatti ufficialmente nata una nuova coppia d’eccezione, composta dal canadese Eric Radford (bronzo a PyeongChang 2018 con Meagan Duhamel) e dalla francese Vanessa James, già Campionessa d’Europa nel 2019 a Minsk con James Ciprés. I rumors, che circolavano ormai da diversi giorni, sono stati confermati nella prima mattinata canadese (primo pomeriggio italiano) di mercoledì 21 aprile attraverso un comunicato pubblicato sul sito di Skate Canada. I pattinatori, lei classe 1987, lui 1985, rappresenteranno il Canada e prenderanno parte dunque alle competizioni della prossima stagione sotto la guida di Julie Marcotte. “La collaborazione con ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) Comincia con il botto l‘off season di. È infatti ufficialmenteunad’eccezione, composta dal canadese(bronzo a PyeongChang 2018 con Meagan Duhamel) e dalla francese, già Campionessa d’Europa nel 2019 a Minsk conCiprés. I rumors, che circolavano ormai da diversi giorni, sono stati confermati nella prima matticanadese (primo pomeriggio italiano) di mercoledì 21 aprile attraverso un comunicato pubblicato sul sito di Skate Canada. I pattinatori, lei classe 1987, lui 1985, rappresenteranno il Canada e prenderanno parte dunque alle competizioni della prossima stagione sotto la guida di Julie Marcotte. “La collaborazione con ...

