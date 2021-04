Pasta di sale | lavoretti per la festa della mamma Idee facili a costo 0

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 21 aprile 2021)diper laVolete creare con le vostre mani un bellissimo regalino per la? Con ladisi può creare di tutto comodamente in casa e a0. Lavoretto numero 1: Un porta foto Per realizzare un porta foto con ladi, vi serviranno:didi diversi colori Una piccola ciotola o un bicchiere Pennello Acqua Colla vinilica Carta da forno Un peso per pressare le creazioni Farina Cartoncino Nastro di stoffa Forbici. Procedimento per fare la cornice Dopo aver preparatodi ...