Passo indietro Milan | «Chiare preoccupazioni dei tifosi»

(Di mercoledì 21 aprile 2021) “Abbiamo accettato l’invito a partecipare al progetto di Super League con la genuina intenzione di creare la migliore possibile competizione Europea per i fan di tutto il mondo, per tutelare gli interessi del Club e della nostra tifoseria”. Lo spiega ilin una nota. “Il cambiamento non è facile, ma l’evoluzione è necessaria per L'articolo

"Accolgo con favore l'annuncio di ieri sera", ha scritto ha affermato l'inquilino di Downing Street riferendosi all'annuncio del. Si tratta di un "buon esito per i tifosi, per i club e ...Alla richiesta della Lega in Aula (contraria all'avvio del provvedimento) di fare unsu "temi così divisivi" per una maggioranza allargata, hanno replicato i capigruppo di Pd, M5s, ...Il presidente della Commissione giustizia del Senato ha rinviato ancora la discussione della Legge Zan. La maggioranza è spaccata sul tema: FI e Lega a favore della decisione, Pd e 5s contrari.Anche il Milan si tira fuori ufficialmente dal progetto Superlega. Il club rossonero ha reso nota la propria posizione in un comunicato apparso sul sito. Poco p ...