PASSAPORTI SANITARI, L'OMS DICE NO: "PROMUOVE LE DISUGUAGLIANZE" (Di mercoledì 21 aprile 2021) L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), in una riunione del suo comitato di emergenza, ha fermamente rifiutato l'uso dei PASSAPORTI Covid per riaprire alla possibilità di viaggiare, preoccupandosi che le vaccinazioni da sole non impediscano la trasmissione del virus. Ribadendo la posizione precedentemente dichiarata lunedì, il Comitato di emergenza delL'OMS ha affermato di opporsi all'uso della proviene da Database Italia.

CouchPotato7 : @CristinaLilla1 @StalkerAnsya Sì ma in generale uno può fare come vuole nel senso è qualcosa dichiarato come facolt… - Cesare6677 : RT @ResPubl79983835: 22 stati USA hanno rimosso tutte le restrizioni Covid e altri 12 hanno messo al bando i passaporti sanitari dichiarati… - PetraccaMassimo : RT @ResPubl79983835: 22 stati USA hanno rimosso tutte le restrizioni Covid e altri 12 hanno messo al bando i passaporti sanitari dichiarati… - me_desaparecido : RT @anzaloneroberto: @Filomen30847137 Vaccini Covid. Consiglio d'Europa vota per il no a obbligo e passaporti sanitari - curiosamen : @VittorioSgarbi @ItalianoeRomano @stampasgarbi Tra l'altro, è notizia di poche ore fa, l'OMS ha ordinato ai govern… -