Pass verde per spostamenti tra Regioni in zona rossa e arancione: come funziona il nuovo certificato (Di mercoledì 21 aprile 2021) Gli spostamenti tra Regioni sono bloccati da mesi, consentiti se non per comprovate esigenze di lavoro, salute o necessità. Sarà così ancora per pochi giorni perché da lunedì 26 aprile tutto cambierà e lentamente in Italia ci sarà una ripresa, seppur graduale. Una ripartenza, l’inizio, si spera, di un ritorno alla normalità. I ristoranti, i cinema, i teatri, i musei, in quei territori dove si può, dove i dati sono da zona gialla, riapriranno all’aperto. Novità anche sul fronte scuole perché tutti gli studenti (compresi quelli delle superiori) in fascia gialla e arancione ritorneranno tra i banchi, “salutando” la didattica a distanza. Ma non è finita qui. Dal 26 aprile via libera agli spostamenti tra Regioni in zona gialla, ma non solo. Tra territori di colore diverso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 aprile 2021) Glitrasono bloccati da mesi, consentiti se non per comprovate esigenze di lavoro, salute o necessità. Sarà così ancora per pochi giorni perché da lunedì 26 aprile tutto cambierà e lentamente in Italia ci sarà una ripresa, seppur graduale. Una ripartenza, l’inizio, si spera, di un ritorno alla normalità. I ristoranti, i cinema, i teatri, i musei, in quei territori dove si può, dove i dati sono dagialla, riapriranno all’aperto. Novità anche sul fronte scuole perché tutti gli studenti (compresi quelli delle superiori) in fascia gialla eritorneranno tra i banchi, “salutando” la didattica a distanza. Ma non è finita qui. Dal 26 aprile via libera aglitraingialla, ma non solo. Tra territori di colore diverso ...

Advertising

fanpage : Riaprono ristoranti, cinema, teatri e palestre. - malandreino : voi pensate al coprifuoco ma io penso al pass verde che per i vaccinati vale SOLO SEI MESI - Epalermo2020 : Come funziona il certificato verde per spostarsi fra regioni e le altre novità del decreto. Io rimango nella mia R… - Grazian13797081 : @SkyTG24 Zona bianca, zona gialla rinforzata, zona arancione, zona rossa, micro zona rossa in zona gialla rinforzat… - DavideCrusader : Gestapo times il governo pensa a un certificato verde che attesti la vaccinazione e consenta di viaggiare - Dagospia -