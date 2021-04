(Di mercoledì 21 aprile 2021) Salta al contenuto mercoledì 21 Aprile 2021 05:06 Mattina, imprenditore edile, venerdì si era sottoposto alla somministrazione e il giornoha accusato malessere. Domenica notte si è recato in ospedale, a, e da lì trasferito al Policlinico dove è arrivato in arresto cardiaco. L’Asp haall’Agenzia italiana del farmaco il “presunto evento avverso”. Navigazione articoli Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.OkNoPrivacy policy Post navigation L'articolo proviene da City Roma News.

dublinoIII : RT @monika_mazurek: Era di #Partinico e aveva 63 anni. Il policlinico di #Palermo ha segnalato il caso all'Aifa. #Covid, imprenditore muor… - andiamoviaora : RT @_cieloitalia: Partinico, a tre giorni dal vaccino Astra Zeneca 63enne muore per infarto - monika_mazurek : Era di #Partinico e aveva 63 anni. Il policlinico di #Palermo ha segnalato il caso all'Aifa. #Covid, imprenditore… - Stefano5560 : Continua la strage, a Partinico, muore quattro giorni dopo il vaccino #AstraZeneca : caso segnalato a Aifa - nopost3b : RT @BarbaraRaval: #Sicilia, muore per infarto a tre giorni dal #vaccinocovid -

Domenica notte si è recato in ospedale, a, e da lì trasferito al Policlinico dove è arrivato in arresto cardiaco., 20 APR Un uomo di 63 anni, Paolo Mattina, di, nel Palermitano, è morto questa notte al Policlinico di Palermo per una grave crisi cardiaca. Quattro giorni prima aveva ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca, come segnalato all'...07:29Fatture false e ospiti fantasma: "I migranti erano un business" 07:28Identikit di Palermo: gli interventi possibili nella città del presente 07:28In Sicilia obiettivo 25 mila vaccini. Sì agli ove ...Un uomo di 63 anni, Paolo Mattina, di Partinico, nel Palermitano, e' morto questa notte al Policlinico di Palermo per una grave crisi cardiaca. Quattro giorni prima aveva ricevuto la prima dose del va ...