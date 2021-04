Paratici: «Super League? Pensiamo e rimaniamo convinti della bontà del progetto» (Di mercoledì 21 aprile 2021) Paratici a Dazn: le dichiarazioni pre Juve Parma. Le parole del dirigente bianconero prima del match di Serie A Fabio Paratici ha parlato a Dazn prima di Juve Parma. SuperLEGA – «Stasera è una partita molto importante. Facciamo una parentesi per chiuderla. Sono state 72 ore uniche. Pensiamo e rimaniamo convinti della bontà del progetto. È stata un’occasione unica per cercare di dare una mano a tutta la piramide del calcio. Era un aiuto. Tutti i cambiamenti necessitano di essere metabolizzati. Mi ricordo quando era cambiata la Champions, ho quando abbiamo cambiato il nostro logo. Serviva un po’ di tempo per metabolizzare e capire. Tutti gli eventi futuri sarebbero stati un bene per il calcio». PAROLE LUCARELLI – «Noi rispettiamo le ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 aprile 2021)a Dazn: le dichiarazioni pre Juve Parma. Le parole del dirigente bianconero prima del match di Serie A Fabioha parlato a Dazn prima di Juve Parma.LEGA – «Stasera è una partita molto importante. Facciamo una parentesi per chiuderla. Sono state 72 ore uniche.del. È stata un’occasione unica per cercare di dare una mano a tutta la piramide del calcio. Era un aiuto. Tutti i cambiamenti necessitano di essere metabolizzati. Mi ricordo quando era cambiata la Champions, ho quando abbiamo cambiato il nostro logo. Serviva un po’ di tempo per metabolizzare e capire. Tutti gli eventi futuri sarebbero stati un bene per il calcio». PAROLE LUCARELLI – «Noi rispettiamo le ...

