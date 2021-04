Paola Turani torna online e spiega perchè per lei Instagram è importante (Di mercoledì 21 aprile 2021) Paola Turani è tornata su Instagram con il suo profilo di sempre e ha spiegato alla sua community cosa è successo e anche altro Dopo lo spavento è arrivata la gioia: Paola Turani è ritornata su Instagram riappropriandosi del suo profilo che conta quasi due milioni di followers. La modella e influencer italiana sta vivendo un periodo magico grazie alla splendida notizia della gravidanza, ma qualcosa in questi giorni ha cambiato il suo umore. Paola Turani, circa quasi una settimana fa quasi, si è vista scomparire il suo profilo su Instagram. Nei giorni seguenti ha cercato di comunicare e interagire con i suoi seguaci sul profilo del marito non facendo mistero di essere demoralizzata, ma ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 21 aprile 2021)ta sucon il suo profilo di sempre e hato alla sua community cosa è successo e anche altro Dopo lo spavento è arrivata la gioia:è rita suriappropriandosi del suo profilo che conta quasi due milioni di followers. La modella e influencer italiana sta vivendo un periodo magico grazie alla splendida notizia della gravidanza, ma qualcosa in questi giorni ha cambiato il suo umore., circa quasi una settimana fa quasi, si è vista scomparire il suo profilo su. Nei giorni seguenti ha cercato di comunicare e interagire con i suoi seguaci sul profilo del marito non facendo mistero di essere demoralizzata, ma ...

