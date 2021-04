Pambianchi Confederazione Wellness | “Strutture piegate da 300 giorni di chiusura”

(Di mercoledì 21 aprile 2021) “La riapertura dellesportive al chiuso potrà essere economicamente sostenibile?” E’ questa la domanda che si pone Andrea, presidente CiwasSport Salute, che all’Adnkronos spiega di “voler incontrare la sottosegretaria allo Sport Velentina Vezzali. Quello che si prospetta è un quadro allarmante per le 100milasportive che continuano a rimanere chiuse senza alcun sostegno economico e senza alcuna prospettiva per il futuro”. Quanto alla richiesta di riapertura anticipata delle palestre proposta dalle regioni,lo auspica “ma resta comunque il tema della sostenibilità economica – dice – data dai parametri dei Protocolli Sanitari che il Cts approverà. Le nuove direttive infatti sembrano legare anche il settore sportivo al ...

Sprona così oggi tutti i suoi colleghi Andrea, portavoce del Ciwa s (italiana wellness e attività sportive) oltre che proprietario di palestre. L'occasione è l'incontro ...... per il bonus monopattini e per il bonus rubinetti li hanno trovati: siamo noi che dobbiamo essere sempre piu' presenti, quindi", ha detto Andrea, portavoce del Ciwas (..."La riapertura delle strutture sportive al chiuso potrà essere economicamente sostenibile?" E’ questa la domanda che si pone Andrea Pambianchi, presidente Ciwas Confederazione Wellness Sport Salute, c ...