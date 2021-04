Pallanuoto | Champions League 2021 | la Pro Recco non sbaglia niente | Jug battuto di misura

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Una Properfetta vince ancora in quel di Ostia, mantenendo l’imbattibilità nella fase preliminare delladi. I liguri si impongono anche nella decima giornata, in un match durissimo: battuti i croati dello Jug diper 12-11. A rischio il decimo successo in dieci partite, c’è servita tutta la qualità della banda di Gabi Hernandez, salita in cattedra nel secondo quarto e, soprattutto, nel periodo decisivo. Miglior marcatore Pietro Figlioli con tre reti, due per Di Fulvio, Mandic, Younger ed Aicardi. JUG-PRO11-12 (3-3, 2-4, 3-1, 3-4) Jug: Popadic, Obert 1, L. Fatovic 1 (rig.), Loncar 1. F. Krzic, I. Vukojevic 1, Tomasovic, Merkulov 4, Papanastasiou 1 (rig.), Zuvela, Benic, P. Obradovic 2 (1 rig.), A. Vukojevic. All. Kobescak Pro ...

Vittoria per la Pro Recco, pari per l'Ortigia, sconfitta per Brescia in altrettanti match diLeague di. Nella "bolla" del Centro Federale di Ostia, la Pro Recco ha la meglio 12 - 11 su Dubrovnik, mentre dopo due sconfitte arriva un pareggio nell'ultima giornata per l'......Barceloneta (Esp) - Jadran Herceg Novi (Mne) 16.30 FTC Telekom Budapest (Hun) - Dinamo Tblisi (Geo) 19.00 Waspo Hannover (Ger) - AN Brescia (Ita) Diretta Sky Sport Arena TAGS...Una Pro Recco perfetta vince ancora in quel di Ostia, mantenendo l'imbattibilità nella fase preliminare della Champions League di pallanuoto. I liguri si impongono anche nella decima giornata, in un m ...La Pro Recco si è imposta per 12-11 contro Dubrovnik nel match valido per la Champions League 2020/2021 di pallanuoto. Dopo due sconfitte, l'Ortigia riesce a strappare un pari contro i tedeschi dello ...