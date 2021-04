Palermo, otto assenti in allenamento: stagione finita per Almici, Peretti salta la Cavese. Saraniti… (Di mercoledì 21 aprile 2021) "Più che tegola, una coltellata".Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sull'infortunio di Alberto Almici. stagione finita per l'esperto esterno ex Hellas Verona, che non riuscirà a giocare neppure i playoff. "Il giocatore spera di potercela fare per un’eventuale accesso alla fase nazionale, ma allo stato attuale le sue condizioni renderebbero critico un suo rientro persino per la finale", si legge. Nel dettaglio, Almici ha rimediato una lesione di secondo grado al semitendinoso della coscia destra con infarcimento emorragico, un vero e proprio riversamento di sangue all’interno del muscolo che non gli ha permesso di stringere i denti a Bari, lasciando i compagni in dieci. Un'assenza certamente pesante per Filippi.A sottoporsi ad esami strumentali è stato anche ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 21 aprile 2021) "Più che tegola, una coltellata".Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sull'infortunio di Albertoper l'esperto esterno ex Hellas Verona, che non riuscirà a giocare neppure i playoff. "Il giocatore spera di potercela fare per un’eventuale accesso alla fase nazionale, ma allo stato attuale le sue condizioni renderebbero critico un suo rientro persino per la finale", si legge. Nel dettaglio,ha rimediato una lesione di secondo grado al semitendinoso della coscia destra con infarcimento emorragico, un vero e proprio riversamento di sangue all’interno del muscolo che non gli ha permesso di stringere i denti a Bari, lasciando i compagni in dieci. Un'assenza certamente pesante per Filippi.A sporsi ad esami strumentali è stato anche ...

Advertising

WiAnselmo : #Palermo, otto assenti in allenamento: stagione finita per Almici, Peretti salta la Cavese. Saraniti... - Mediagol : #Palermo, otto assenti in allenamento: stagione finita per Almici, Peretti salta la Cavese. Saraniti... - Marcello_1979 : RT @LeViedeiTesori: Otto giorni di cammino, 185 chilometri da Palermo ad Agrigento, senza cellulari o gps, ma con bussola e cartine per att… - LeViedeiTesori : Otto giorni di cammino, 185 chilometri da Palermo ad Agrigento, senza cellulari o gps, ma con bussola e cartine per… - Pietro_Otto : RT @_cieloitalia: #AprireSenzaCondizioni, militanti di CasaPound scendono in piazza a Palermo insieme ai lavoratori in protesta contro il G… -