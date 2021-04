Palermo | l’obiettivo è blindare i playoff | la certezza può arrivare oggi | ecco come

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 21 aprile 2021) La matematicadi partecipare aipotrebbegià nella giornata di.Tutto dipenderà dal risultato finale di Fa-Monopoli, sfida in programma alle ore 15, valevole per il recupero della trentaquattresima giornata del campionato di Serie C-Girone C. In caso di vittoria del Fa, ilsarà certo dialmeno decimo. Con un pareggio, il Monopoli arriverebbe a quota 41 punti e, con altre due partite da giocare, potrebbe al massimo raggiungere la compagine di Giacomo Filippi a quota 47, "ma coi rosa in vantaggio nella differenza reti degli scontri diretti", ricorda l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". Se sarà il Monopoli a conquistare i tre punti, invece, bisognerà attendere la giornata di domenica.