Pakistan, esplosione nel parcheggio di un hotel a Quetta: almeno 4 morti. Le autorità: “È un attacco terroristico” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Un esplosione nel parcheggio di un hotel di Quetta, capoluogo della provincia Pakistana del Belucistan, ha ucciso almeno 4 persone e ne ha ferite una decina. La deflagrazione è stata provocata da un “attacco terroristico”, come ha dichiarato un portavoce del governatore del Belucistan, citato da Arab News. Secondo le prime ricostruzioni, l’esplosione sarebbe stata prodotta da esplosivo stipato in un veicolo lasciato nel parcheggio del Serena hotel. Non è ancora chiaro se l’obiettivo dell’attacco terroristico in Pakistan fosse l’ambasciatore cinese, che era ospite della struttura ma non si trovava nell’edificio al momento della deflagrazione. A ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 aprile 2021) Unneldi undi, capoluogo della provinciaa del Belucistan, ha ucciso4 persone e ne ha ferite una decina. La deflagrazione è stata provocata da un “”, come ha dichiarato un portavoce del governatore del Belucistan, citato da Arab News. Secondo le prime ricostruzioni, l’sarebbe stata prodotta da esplosivo stipato in un veicolo lasciato neldel Serena. Non è ancora chiaro se l’obiettivo dell’infosse l’ambasciatore cinese, che era ospite della struttura ma non si trovava nell’edificio al momento della deflagrazione. A ...

Advertising

Atlantide4world : Pakistan,autobomba kamikaze in un hotel di Quetta:almeno 4 morti e 12 feriti. Esplosivo all’interno di un veicolo… - OperaFisista : Pakistan, autobomba kamikaze in un hotel di Quetta: almeno 4 morti e 12 feriti - MarioRo22315926 : RT @LaStampa: Pakistan, autobomba in un hotel di Quetta: almeno 3 morti e 9 feriti - Flavr7 : RT @Lukyluke311: Pakistan - Massiccia esplosione a #Quetta , vicino al #SerenaHotel , #attentato contro l’ambasciatore #Cina , che oggi era… - Lukyluke311 : Pakistan - Massiccia esplosione a #Quetta , vicino al #SerenaHotel , #attentato contro l’ambasciatore #Cina , che o… -