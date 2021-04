Pagelle Juve Parma: Alex Sandro goleador, Brugman illude VOTI (Di mercoledì 21 aprile 2021) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 32ª giornata di Serie A 2020/21: Pagelle Juve Parma Le Pagelle dei protagonisti del match tra Juve e Parma, valido per la 32ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Alex Sandro, Cuadrado FLOP: Man VOTI Juventus: Buffon 6; Danilo 6, Bonucci 6, De Ligt 6.5, Alex Sandro 7.5; Cuadrado 7 (73? Kulusevski 6), Bentancur 6 (73? Rabiot 6), Arthur 6 (86? Bernardeschi SV), McKennie 5.5 (73? Ramsey 6); Ronaldo 5, Dybala 6.5 (84? Morata SV). All. Pirlo 6 Parma: Colombi 6; Laurini 5.5, Bani 6, Osorio 6, Pezzella 6.5 (80? Busi SV); Grassi 6, Brugman 6.5 (71? Hernani 5), Kurtic ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 32ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 32ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP:, Cuadrado FLOP: Manntus: Buffon 6; Danilo 6, Bonucci 6, De Ligt 6.5,7.5; Cuadrado 7 (73? Kulusevski 6), Bentancur 6 (73? Rabiot 6), Arthur 6 (86? Bernardeschi SV), McKennie 5.5 (73? Ramsey 6); Ronaldo 5, Dybala 6.5 (84? Morata SV). All. Pirlo 6: Colombi 6; Laurini 5.5, Bani 6, Osorio 6, Pezzella 6.5 (80? Busi SV); Grassi 6,6.5 (71? Hernani 5), Kurtic ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Le pagelle della Juve - Alex Sandro in bella copia, De Ligt imperioso. CR7 nota stonata - CriCor9 : RT @ilbianconerocom: #JuveParma 3-1, PAGELLE: Pirlo 'salvato' da Alex Sandro, non da Ronaldo. @CriCor9, inviato allo Stadium - ilbianconerocom : #JuveParma 3-1, PAGELLE: Pirlo 'salvato' da Alex Sandro, non da Ronaldo. @CriCor9, inviato allo Stadium… - Calab_Magnifica : Juve Stabia-Catanzaro 0-1, le pagelle dei giallorossi: Pierno il migliore - StabiaChannel : #JuveStabia #Juve Stabia - Catanzaro 0-1. Le pagelle della sfida LEGGI LA NEWS: -