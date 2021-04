Paese che vai, valori che trovi (Di mercoledì 21 aprile 2021) C’è un’altra zona rossa che mi preoccupa di più: è quella dei paesi – stando al Rapporto Acn sulla libertà religiosa, pubblicato oggi – dove vige la persecuzione per questioni di fede. Sono ventisei nazioni con complessivi 3,9 miliardi di persone. Poi c’è anche la più rassicurante zona arancione, dove non si perseguita nessuno per ciò in cui crede ma ci si limita a discriminarlo. E sono altre trentasei nazioni, con un miliardo e rotti di abitanti. Tirate le somme, Acn fa notare che: la libertà religiosa viene gravemente violata in circa un terzo delle nazioni del mondo, sessantadue paesi su centonovantasei; fra i trasgressori della libertà religiosa spiccano cinque delle otto nazioni più popolose al mondo; poco più della metà della popolazione mondiale vive in paesi dove si esercita la persecuzione; in totale, gli abitanti del mondo che vivono in luoghi privi di libertà religiosa, ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 21 aprile 2021) C’è un’altra zona rossa che mi preoccupa di più: è quella dei paesi – stando al Rapporto Acn sulla libertà religiosa, pubblicato oggi – dove vige la persecuzione per questioni di fede. Sono ventisei nazioni con complessivi 3,9 miliardi di persone. Poi c’è anche la più rassicurante zona arancione, dove non si perseguita nessuno per ciò in cui crede ma ci si limita a discriminarlo. E sono altre trentasei nazioni, con un miliardo e rotti di abitanti. Tirate le somme, Acn fa notare che: la libertà religiosa viene gravemente violata in circa un terzo delle nazioni del mondo, sessantadue paesi su centonovantasei; fra i trasgressori della libertà religiosa spiccano cinque delle otto nazioni più popolose al mondo; poco più della metà della popolazione mondiale vive in paesi dove si esercita la persecuzione; in totale, gli abitanti del mondo che vivono in luoghi privi di libertà religiosa, ...

Paese che vai, valori che trovi In circa un terzo delle nazioni del mondo viene gravemente violata la libertà religiosa. A noi è bastato affossare il progetto della Superlega per salvaguardare ciò in cui ...

