Padova, morì di leucemia per aver rifiutato le cure da minorenne: genitori condannati anche in appello a due anni (Di mercoledì 21 aprile 2021) La Corte d'appello di Venezia ha confermato la condanna dei due genitori Padovani accusati di omicidio colposo per la morte della figlia, ammalata di leucemia, che aveva rifiuto le cure con la chemioterapia. Lino Bottaro, di 65 anni, e Rita Benini, di 53 anni, di Bagnoli, si sono visti infliggere due anni di reclusione. La ragazza è deceduta per una leucemia linfoblastica acuta dopo aver rifiutato le cure quando non era ancora maggiorenne. I primi sintomi della malattia si erano manifestati nell'inverno 2015, con febbre alta e astenia. Nel febbraio 2016 la diagnosi infausta, sulla base delle analisi sanguigne. Alla ragazza erano stati prospettati alcuni cicli di chemioterapia.

