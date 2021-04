Padova, condannati i genitori della ragazza che curò la leucemia con vitamine e psicoterapia (Di mercoledì 21 aprile 2021) Eleonora Bottaro morì a 18 anni nel 2016, dopo aver rifiutato la chemio e scelto il metodo di medicina alternativa Hamer . "La ragazza si poteva salvare" aveva insistito fino all'ultimo il medico dell'ospedale. Ma padre e madre, oggi condannati a due anni dopo un primo... Leggi su repubblica (Di mercoledì 21 aprile 2021) Eleonora Bottaro morì a 18 anni nel 2016, dopo aver rifiutato la chemio e scelto il metodo di medicina alternativa Hamer . "Lasi poteva salvare" aveva insistito fino all'ultimo il medico dell'ospedale. Ma padre e madre, oggia due anni dopo un primo...

