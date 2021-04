Padel Italian Tour. A Bologna il Trofeo Conad dal 24 aprile al 2 Maggio

Leggi su oasport

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Si svolgerà da dal 24al 2Il torneo Open Nazionale femminile e maschile, in programma presso l’U.S. Corticella al Circolo Biavati di, vedrà in campo i migliori atletii con oltre cento coppie per entrambe le categorie. Per la prima volta nella storia, femmine e maschi, si divideranno al 50% l’intero montepremi che è di 7.000 euro solo per la parte economica. Dario Pattacini, l’organizzatore, in conferenza stampa ha sottolineato più volte che “si parla sempre di parità di genere, ma si parla e basta e dividere equamente i montepremi dovrebbe essere la norma”, aggiungendo che “questo montepremi già così è tra i più alti, se non il più alto del 2021, ma grazie ai benefit messi a disposizione dagli sponsor aumenta sfiorando gli undici mila euro complessivi.” Ma le novità non sono finite: “il ...