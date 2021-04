Otto casi di trombosi su 7 milioni di dosi Mentre il Covid-19 dall' inizio della pandemia ha colpito 141 549 845 persone nel mondo e causato 3 021 397 morti

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Il vaccino anti-di Johnson & Johnson può essere utilizzato in Italia, perché i «benefici superano i rischi». Ossia per dirlo con i numeri alla mano, ad oggi 8, una morte sospetta a fronte di 7divaccinate con J&J.il-19ha141.549.845nel3.021.397. Lo fa sapere l’Ema, l’Agenzia europea del farmaco, che senza sorprese ha confermato la stessa linea adottata per AstraZeneca (Vaxzevria): Johnson & Johnson è un vaccino sicuro. Ai vari Stati membri, però andrà l’onere di decidere eventuali limitazioni al suo utilizzo. ...