Oscar 2021, pronostici: chi trionferà? Laura Pausini tra le favorite, quale sarà il Miglior Film (Di mercoledì 21 aprile 2021) Grande attesa per domenica 25 aprile. Come ben sappiamo, si terranno infatti i 93° Premi Oscar, in un'edizione che può già entrare a pieno titolo nella storia. Dopo l'annuncio delle nomination definitive, avvenuto lo scorso 15 marzo, gli spettatori sono sempre più curiosi di sapere chi porterà a casa l'ambita statuetta. In particolar modo, gli occhi sono puntati sulle categorie principali, quelle del Miglior Film e della Miglior Regia, oltre alle sezioni riguardanti la recitazione. Quest'anno, inoltre, gli italiani hanno puntato la propria attenzione anche sulla categoria relativa alla Miglior Canzone Originale, che per la prima volta in assoluto vede nominata una cantante italiana: Laura Pausini.

