Oscar 2021, intervista al candidato italiano Massimo Cantini Parrini: “La ricerca per i costumi di Pinocchio parte dalle illustrazioni di Enrico Mazzanti” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il 25 aprile andranno in scena gli Oscar 2021 e in gara per l’Italia ci sarà il costumista Massimo Cantini Parrini: è candidato nella categoria Best costume design per il suo lavoro nel film Pinocchio di Matteo Garrone, uscito nel 2019. I suoi colleghi di set del reparto trucco Dalia Colli, Mark Coulier e Francesco Pegoretti gareggiano per la statuetta Best make-up. A chiudere la rappresentanza nostrana, la cantante Laura Pausini per la Migliore canzone originale (Io sì/Seen del film La vita davanti a sé). In vista della serata, a cui parteciperà in collegamento da una location in Italia, Cantini Parrini ha raccontato a Wired la reazione alla nomination e ha descritto il suo lavoro di ... Leggi su wired (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il 25 aprile andranno in scena glie in gara per l’Italia ci sarà ilsta: ènella categoria Best costume design per il suo lavoro nel filmdi Matteo Garrone, uscito nel 2019. I suoi colleghi di set del reparto trucco Dalia Colli, Mark Coulier e Francesco Pegoretti gareggiano per la statuetta Best make-up. A chiudere la rappresentanza nostrana, la cantante Laura Pausini per la Migliore canzone originale (Io sì/Seen del film La vita davanti a sé). In vista della serata, a cuiciperà in collegamento da una location in Italia,ha raccontato a Wired la reazione alla nomination e ha descritto il suo lavoro di ...

Advertising

VanityFairIt : Laura Pausini si racconta in un'intervista esclusiva a «Vanity Fair» alla vigilia della cerimonia di premiazione de… - repubblica : Oscar 2021, Laura Pausini va a Los Angeles. Canterà 'Io sì (Seen)' alla cerimonia - SkyTG24 : Laura Pausini si esibirà alla cerimonia degli Oscar 2021 - CinemApp_Cinema : Oscar 2021: ecco il nostro primo consiglio per non farvi tentare dal vostro comodo divano: togliete la tuta e mette… - ImMariagrazia : Oggi è proprio la giornata perfetta per questo cortometraggio candidato agli Oscar 2021 #GeorgeFloyd -