Oscar 2021 | i pronostici per le quattro categorie degli attori Sara #OscarsNoWhite?

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Questisono ricchi diche catalizzano l’attenzione di spettatori e addetti ai lavori. Per esempio miglior regia: non s’erano mai viste due donne in cinquina, Chloé Zhao ed Emerald Fennell, e con notevoli chances di vittoria. Quindi potrebbe essere questa la categoria per la quale, in futuro, ricordare questa edizione del premio dell’Academy. Poi però, inutile negarlo, i premi per glisono quelli che più di tutti catalizzano l’attenzioneappassionati. Aglice ne sono di ragioni per puntare i riflettori sulle interpreti e gli interpreti. Anche perché sulla carta potrebbero accadere cose inusuali. E persino cose mai viste. Inusuali: la vittoria postuma di Chadwick Boseman, morto a soli 43 anni, come miglior attore ...