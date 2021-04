Oroscopo Sagittario del giorno: previsioni del giorno 21/04/2021 (Di mercoledì 21 aprile 2021) In questi giorni forse stai litigando molto con il tuo compagno (o il tuo socio), ma sarai felice di sapere che a breve questa situazione si concluderà. Tra due giorni l’impetuoso Marte lascerà il tuo settore delle partnership e questo vi aiuterà a raggiungere una tregua. Cambiando argomento, potresti assicurarti inaspettatamente un secondo lavoro. Forse non lo stavi cercando, ma sembra che ti verrà incontro e sarà anche ben pagato. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 21 aprile 2021) In questi giorni forse stai litigando molto con il tuo compagno (o il tuo socio), ma sarai felice di sapere che a breve questa situazione si concluderà. Tra due giorni l’impetuoso Marte lascerà il tuo settore delle partnership e questo vi aiuterà a raggiungere una tregua. Cambiando argomento, potresti assicurarti inaspettatamente un secondo lavoro. Forse non lo stavi cercando, ma sembra che ti verrà incontro e sarà anche ben pagato. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

