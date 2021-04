Oroscopo Pesci del giorno: previsioni del giorno 21/04/2021 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Se la tua vita privata negli ultimi tempi non è stata particolarmente tranquilla, sarai felice di sapere che la situazione a breve migliorerà. Tra due giorni Marte, il pianeta dell’azione, lascerà il tuo settore domestico e non vi tornerà per circa due anni. Se nelle scorse settimane hai fatto dei lavori di ristrutturazione in casa, probabilmente li finirai soltanto in questi giorni. La polvere accumulata ne è testimone. Se, invece, hai dovuto affrontare un conflitto in famiglia, ora riuscirai finalmente a risolverlo. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 21 aprile 2021) Se la tua vita privata negli ultimi tempi non è stata particolarmente tranquilla, sarai felice di sapere che la situazione a breve migliorerà. Tra due giorni Marte, il pianeta dell’azione, lascerà il tuo settore domestico e non vi tornerà per circa due anni. Se nelle scorse settimane hai fatto dei lavori di ristrutturazione in casa, probabilmente li finirai soltanto in questi giorni. La polvere accumulata ne è testimone. Se, invece, hai dovuto affrontare un conflitto in famiglia, ora riuscirai finalmente a risolverlo. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

Advertising

OroscopoPesci : 20/apr/2021: Lavoro & Creatività => Per saperne di più: - pescivf : #pesci Non è il momento di fantasticare, bensì di passare all'azione: Urano in ... - OroscopoPesci : 20/apr/2021: Amore e Coppia => Per saperne di più: - OroscopoPesci : 20/apr/2021: Salute, Amore & Denaro => Per saperne di più: - OroscopoPesci : 20/apr/2021: Numeri fortunati => Per saperne di più: -