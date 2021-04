Oroscopo Gemelli, domani 22 aprile: amore, lavoro e fortuna (Di mercoledì 21 aprile 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 22 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli. Amici dei Gemelli, sembra attendervi una bella giornata all’insegna dell’allegria e del divertimento, accentuate dai transiti astrali che vi interesseranno! Marte, Saturno e Giove collaborano nella vostra orbita, garantendovi un buonissimo livello d’umore e una rinnovata volontà di giocare e scherzare con gli altri, mettendovi magari un po’ al centro delle loro attenzioni. Tuttavia, non tutto procederà al meglio, e potreste essere colpiti da alcune questioni familiari che vi faranno far fondo a tutta ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 21 aprile 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 22? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei. Amici dei, sembra attendervi una bella giornata all’insegna dell’allegria e del divertimento, accentuate dai transiti astrali che vi interesseranno! Marte, Saturno e Giove collaborano nella vostra orbita, garantendovi un buonissimo livello d’umore e una rinnovata volontà di giocare e scherzare con gli altri, mettendovi magari un po’ al centro delle loro attenzioni. Tuttavia, non tutto procederà al meglio, e potreste essere colpiti da alcune questioni familiari che vi faranno far fondo a tutta ...

