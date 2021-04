Oroscopo Capricorno, domani 22 aprile: amore, lavoro e fortuna (Di mercoledì 21 aprile 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 22 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno. Felicitatevi, carissimi amici del Capricorno, perché l’influenza negativa della Luna dovrebbe finalmente lasciare la vostra orbita. Nel corso di questo giovedì potrebbe essere necessario recuperare un qualche rapporto incrinatosi nei giorni precedenti, soprattutto all’interno della sfera familiare. Oppure, qualcuno della vostra cerchia più stretta potrebbe rivolgersi a voi per ottenere un aiuto nella risoluzione di un qualche suo problema secondario e trascurabile. Offrite la vostra preziosa mano, ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 21 aprile 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 22? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. Felicitatevi, carissimi amici del, perché l’influenza negativa della Luna dovrebbe finalmente lasciare la vostra orbita. Nel corso di questo giovedì potrebbe essere necessario recuperare un qualche rapporto incrinatosi nei giorni precedenti, soprattutto all’interno della sfera familiare. Oppure, qualcuno della vostra cerchia più stretta potrebbe rivolgersi a voi per ottenere un aiuto nella risoluzione di un qualche suo problema secondario e trascurabile. Offrite la vostra preziosa mano, ...

