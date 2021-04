Oroscopo Capricorno del giorno: previsioni del giorno 21/04/2021 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Se percepisci il tuo ambiente di lavoro come ostile, la situazione presto cambierà e in meglio. Nelle ultime settimane Marte, il pianeta dell’azione, ha attraversato il tuo settore lavorativo e ti ha sicuramente motivata a completare velocemente i tuoi incarichi e a stare dentro anche alle scadenze più difficili. Allo stesso tempo, però, potrebbe aver contribuito ad amplificare qualche divergenza tra te e una tua collega. Un’incomprensione che tra due giorni dovrebbe iniziare ad appianarsi. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 21 aprile 2021) Se percepisci il tuo ambiente di lavoro come ostile, la situazione presto cambierà e in meglio. Nelle ultime settimane Marte, il pianeta dell’azione, ha attraversato il tuo settore lavorativo e ti ha sicuramente motivata a completare velocemente i tuoi incarichi e a stare dentro anche alle scadenze più difficili. Allo stesso tempo, però, potrebbe aver contribuito ad amplificare qualche divergenza tra te e una tua collega. Un’incomprensione che tra due giorni dovrebbe iniziare ad appianarsi. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

