Oroscopo Cancro del giorno: previsioni del giorno 21/04/2021 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Per diverse settimane, sei stata costretta a rimanere defilata rispetto a vari avvenimenti della tua vita. Marte, il pianeta dell’azione, ha determinato questa situazione trovandosi nella tua dodicesima casa della solitudine. Non importa quanto tu volessi portare avanti un obiettivo, un piano o un progetto, la scintilla non è mai scattata. Ma fatti coraggio: tutto questo sta per cambiare. Tra due giorni Marte andrà in Cancro e ti farà finalmente uscire da questo letargo. Sta arrivando il tuo momento! Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 21 aprile 2021) Per diverse settimane, sei stata costretta a rimanere defilata rispetto a vari avvenimenti della tua vita. Marte, il pianeta dell’azione, ha determinato questa situazione trovandosi nella tua dodicesima casa della solitudine. Non importa quanto tu volessi portare avanti un obiettivo, un piano o un progetto, la scintilla non è mai scattata. Ma fatti coraggio: tutto questo sta per cambiare. Tra due giorni Marte andrà ine ti farà finalmente uscire da questo letargo. Sta arrivando il tuo momento! Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

Advertising

OroscopoCancro : 20/apr/2021: Lavoro & Creatività => Per saperne di più: - cancrovf : #cancro La presenza di Mercurio, del Sole e di Venere in aspetto armonico in Toro,... - OroscopoCancro : 20/apr/2021: Amore e Coppia => Per saperne di più: - OroscopoCancro : 20/apr/2021: Salute, Amore & Denaro => Per saperne di più: - OroscopoCancro : 20/apr/2021: Numeri fortunati => Per saperne di più: -