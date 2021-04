Oroscopo Ariete del giorno: previsioni del giorno 21/04/2021 (Di mercoledì 21 aprile 2021) In questo periodo potresti riuscire a fare progressi notevoli in qualsiasi attività legata alla comunicazione (fino a quando Marte, il tuo pianeta dominante, non se ne andrà dal tuo settore dei messaggi). Hai ottime possibilità di concludere un affare o una trattativa che stai portando avanti da tempo. Un’altra possibilità, se devi svolgere un incarico di lavoro o un compito a scuola, è che tu riesca a occupartene rapidamente. Rispetterai qualsiasi scadenza. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 21 aprile 2021) In questo periodo potresti riuscire a fare progressi notevoli in qualsiasi attività legata alla comunicazione (fino a quando Marte, il tuo pianeta dominante, non se ne andrà dal tuo settore dei messaggi). Hai ottime possibilità di concludere un affare o una trattativa che stai portando avanti da tempo. Un’altra possibilità, se devi svolgere un incarico di lavoro o un compito a scuola, è che tu riesca a occupartene rapidamente. Rispetterai qualsiasi scadenza. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

