Oroscopo Acquario, domani 22 aprile: amore, lavoro e fortuna (Di mercoledì 21 aprile 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 22 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell'Acquario. La giornata di giovedì sembra volersi configurare come vivace per voi amici dell'Acquario! Una rinnovata forma psicofisica vi accompagnerà verso orizzonti sereni, aiutandovi a schivare o ad affrontare le piccole e grandi sfide del quotidiano. La posizione del Sole nei vostri piani astrali non sembra essere delle migliori e il rischio è che le vostre iniziative non siano molto premiate o accentuate, schiacciate da un senso di stanchezza generalizzata. Cercate solo di non darvi troppo da fare, ...

