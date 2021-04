Orbán | il vaccino cinese e l’impatto incerto sull’immunità europea

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 21 aprile 2021) L’Ungheria di Viktorsi trasformerà nel Cile dell’Unione? Il bollettino sul Covid-19 che il governo di Budapest pubblica ogni giorno mostra da marzo una situazione sanitaria catastrofica. Eppure l’Ungheria è al secondo posto nella classifica dell’Ue per numero di persone vaccinate. Grazie all’acquisto delSinopharm e, in misura minore, del russo Sputnik V, il 34 per cento della popolazione ha ricevuto almeno una dose e quasi il 15 per cento è totalmente vaccinata. Il governo dice che il ritmo è quasi doppio rispetto al resto dell’Ue. Ma nella cartina del Centro europeo di prevenzione e controllo delle malattie gran parte dell’Ungheria rimane in rosso scuro. Con 861 casi ogni 100 mila abitanti negli ultimi 14 giorni è il paese messo peggio in Europa, davanti a Polonia e Francia. Il picco ...