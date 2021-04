Opera Roma | concerti Baglioni a Terme di Caracalla rinviati al 2022

(Di mercoledì 21 aprile 2021)– La Fondazione Teatro dell’diinforma che, in considerazione delle vigenti diposizioni ministeriali, iper voce, solisti, orchestra e coro Dodici note di Claudioin cartellone a giugno 2021 sonoall’estate. Di seguito le nuove date per gli spettacoli riprogrammati: 3 giugno(recupero del 6 giugno 2020 e del 4 giugno 2021) 4 giugno(recupero del 7 giugno 2020 e del 5 giugno 2021) 5 giugno(recupero del 8 giugno 2020 e del 6 giugno 2021) 7 giugno(recupero del 9 giugno 2020 e dell’8 giugno 2021) 8 giugno(recupero del 10 giugno 2020 e del 9 giugno 2021) 9 giugno(recupero del 11 giugno 2020 e ...

... un'che racconta le difficoltà di un padre e una figlia nel riuscire a comprare un regalo nei ... Un viaggio in quattro città (, Bari, Palermo e Madrid), in cui il regista Claudio Esposito ...... e, con l'umiltà che si deve di fronte all'dell'autore originale, ho cercato di rimanere me ... https://music.apple.com/it/artist/mauto/551871570 BIO Nato anel 1975, Gianfranco Mauto ha ...Rinviati al 2022 i concerti “Dodici Note” di Claudio Baglioni Queste le nuove date di “DODICI NOTE” alle Terme di Caracalla di Roma, prodotte e organizzate da Friends & Partners, in collaborazione con ...Rinviati all'estate 2022 i concerti previsti alle Terme di Caracalla di Roma, al Teatro Greco di Siracusa e all'Arena di Verona ...