Onu | inviato speciale per il clima lancia nuovo progetto

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Se la preservazione ambientale ha visto il coinvolgimento di diversi sistemi, da quello politico a quello amministrativo, non si può dire lo stesso di quello bancario. Banche, assicurazioni, fondi di investimento, non hanno ancora messo in pratica quelle che dovrebbero essere le loro pratiche, ossia investimenti per una economia più green. E per questo motivo