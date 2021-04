Omicidio Floyd, colpevole l’agente di polizia: l’America si aggiusta la coscienza (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il video di un agente con il ginocchio schiacciato per oltre nove minuti sul collo dell’afroamericano George Floyd steso sull’asfalto e ammanettato che implora di lasciarlo respirare, rimarranno per sempre impresse nella memoria e nella coscienza dell’America e di tutti noi. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il video di un agente con il ginocchio schiacciato per oltre nove minuti sul collo dell’afroamericano George Floyd steso sull’asfalto e ammanettato che implora di lasciarlo respirare, rimarranno per sempre impresse nella memoria e nella coscienza dell’America e di tutti noi.

repubblica : ?? Processo Floyd, l'ex agente Chauvin condannato per omicidio - Agenzia_Ansa : Usa: la morte di Floyd, l'ex agente di polizia è stato condannato per omicidio colposo - SkyTG24 : ???? L'ex agente Chauvin condannato per l'omicidio di #GeorgeFloyd ?? - pix120 : RT @ilruttosovrano: Dopo tutte le cazzate raccontate dai sovranisti sulla morte di George Floyd, l'unica cosa certa è che il poliziotto Der… - luisa_pacelli : RT @ilruttosovrano: Dopo tutte le cazzate raccontate dai sovranisti sulla morte di George Floyd, l'unica cosa certa è che il poliziotto Der… -