Omicidio Cerrato | senatore Ruotolo | “Chi ha visto | parli”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Cara Maria Adriana, ti dobbiamo chiedere scusa. Siamo tutti colpevoli con la nostra indifferenza e con i nostri silenzi. Nessuno ti potrà restituire tuo padre, ucciso per difendere te, la sua figlia amata. Ucciso a Torre Annunziata, in un agguato come hai voluto sottolineare. Non ci sono parole per esprimere il nostro dolore, la nostra solidarietà perché la morte di Maurizioriguarda tutti noi. Anche noi vogliamo che gli assassini vengano assicurati alla giustizia. Criminali, uomini della camorra che conoscono solo la cultura dell’arroganza e della prevaricazione. Chi ha. Dobbiamo liberarci dalla paura”. Lo scrive in un post ilSandro(Gruppo Misto) e si appella affinchè chi ha, ...