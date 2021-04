Olivia Colman nel cast della serie Marvel’s Secret Invasion (Di mercoledì 21 aprile 2021) Marvel’s Secret Invasion ha aggiunto una stella vincitrice di un Academy Award mentre il cast della serie Disney + continua a formarsi con le notizie di The Hollywood Reporter che probabilmente delizieranno i fan poiché Olivia Colman è in trattative per unirsi allo spettacolo. Chi compone il cast Colman, fresca del suo ruolo nominato all’Oscar in The Father, si unirà alla serie in un ruolo non rivelato. Si unirà ai già annunciati Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn e Kingsley Ben-Adir. Jackson e Mendelsohn riprenderanno i loro ruoli nell’MCU come Nick Fury e Talos, mentre Ben-Adir ha firmato per interpretare il cattivo della serie. Di cosa parlerà ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 21 aprile 2021)ha aggiunto una stella vincitrice di un Academy Award mentre ilDisney + continua a formarsi con le notizie di The Hollywood Reporter che probabilmente delizieranno i fan poichéè in trattative per unirsi allo spettacolo. Chi compone il, fresca del suo ruolo nominato all’Oscar in The Father, si unirà allain un ruolo non rivelato. Si unirà ai già annunciati Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn e Kingsley Ben-Adir. Jackson e Mendelsohn riprenderanno i loro ruoli nell’MCU come Nick Fury e Talos, mentre Ben-Adir ha firmato per interpretare il cattivo. Di cosa parlerà ...

