Ohio, la polizia uccide una ragazza afroamericana adolescente: scoppia la protesta (Di mercoledì 21 aprile 2021) La vittima è Makiyah Bryant. La sparatoria pochi minuti prima che venisse annunciato il verdetto del caso Floyd. La vittima aveva 16 anni Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 21 aprile 2021) La vittima è Makiyah Bryant. La sparatoria pochi minuti prima che venisse annunciato il verdetto del caso Floyd. La vittima aveva 16 anni

Advertising

mariocalabresi : 20 minuti prima della sentenza per l’omicidio di #GeorgeFloyd una ragazza nera di 15 anni è stata uccisa dalla poli… - repubblica : Ohio, la polizia uccide una ragazza nera adolescente: scoppia la protesta - ilpost : A Columbus, in Ohio, ci sono state proteste a causa dell’uccisione di una ragazza nera di 16 anni da parte di un ag… - PatriziaOrlan11 : RT @mariocalabresi: 20 minuti prima della sentenza per l’omicidio di #GeorgeFloyd una ragazza nera di 15 anni è stata uccisa dalla polizia… - giovcusumano : RT @OttobreInfo: Ohio, la polizia uccide una ragazza nera adolescente: scoppia la protesta -