Oggi è la Giornata Mondiale della Creatività e dell'Innovazione (Di mercoledì 21 aprile 2021) Oggi si celebra Giornata Mondiale della Creatività e dell'Innovazione: istituita dalle Nazioni Unite nel 2017 per invogliare l'uso della Creatività Oggi, 21 aprile, si celebra Giornata Mondiale della Creatività e dell'Innovazione; è stata istituita nel 2017 dalle Nazioni Unite. L'idea di Creatività come atteggiamento mentale proprio, ma non esclusivo degli esseri umani nasce nel Novecento. Perché si celebra questa Giornata? Questa Giornata è celebrata per invogliare l'uso della Creatività. Inoltre, è fondamentale per raggiungere i 17 obiettivi globali per lo ...

