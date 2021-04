Oggi Cdm per il nuovo dl Covid, coprifuoco resta alle 22 (Di mercoledì 21 aprile 2021) "Penso che forse oltre 11 regioni passeranno al giallo" ha detto stamattina il ministro degli Affari Regionali Gelmini, a chi gli domandava notizie sul prossimo dl Covid che sarà discusso Oggi dal ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 21 aprile 2021) "Penso che forse oltre 11 regioni passeranno al giallo" ha detto stamattina il ministro degli Affari Regionali Gelmini, a chi gli domandava notizie sul prossimo dlche sarà discussodal ...

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 CdM – Lozano vero la titolarità, Mertens in pole su Osimhen: le ultime… - strina_massimo : RT @dottorbarbieri: ++ #CDM CONVOCATO PER OGGI ALLE 17 ++ - Miti_Vigliero : RT @GiovaQuez: Il CdM è convocato oggi alle 17 per l'esame del Decreto Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e s… - maryfagi : RT @dottorbarbieri: ++ #CDM CONVOCATO PER OGGI ALLE 17 ++ - gato_de_rua : RT @dottorbarbieri: ++ #CDM CONVOCATO PER OGGI ALLE 17 ++ -