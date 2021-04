“Oddio!”. Canzone segreta, Serena Rossi scoppia a piangere: l’emozione è troppo forte. Le sue lacrime sono dolcissime (Di mercoledì 21 aprile 2021) È finito questo bel progetto televisivo firmato Rai e Serena Rossi. Lei, una professionista, ha chiuso con le lacrime la sesta ed ultima puntata. E lo ha fatto ricordando le vittime del Covid in Italia. La padrona di casa ha lasciato scorrere dietro di lei i nomi e nel frattempo ha cantato La Cura di Franco Battiato. Serena Rossi però, ad un certo punto è scoppiata in lacrime interpretando il brano non solo ricordando le vittime del coronavirus, ma ringraziando anche quanti hanno reso possibile la realizzazione del programma dal direttore di rete alla casa di produzione. Serena ha detto: “La nostra avventura sta finendo, viaggio bellissimo in cui ogni singola persona ci ha messo tanto cuore. La vedete la nostra sedia? È vuota ma in realtà vuota non è, ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 21 aprile 2021) È finito questo bel progetto televisivo firmato Rai e. Lei, una professionista, ha chiuso con lela sesta ed ultima puntata. E lo ha fatto ricordando le vittime del Covid in Italia. La padrona di casa ha lasciato scorrere dietro di lei i nomi e nel frattempo ha cantato La Cura di Franco Battiato.però, ad un certo punto èta ininterpretando il brano non solo ricordando le vittime del coronavirus, ma ringraziando anche quanti hanno reso possibile la realizzazione del programma dal direttore di rete alla casa di produzione.ha detto: “La nostra avventura sta finendo, viaggio bellissimo in cui ogni singola persona ci ha messo tanto cuore. La vedete la nostra sedia? È vuota ma in realtà vuota non è, ...

