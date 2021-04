Obi-Wan Kenobi: le foto del set rivelano il ritorno di una celebre location di Star Wars (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nuevo foto dal set loasangelino della serie Disney+ dedicata a Obi-Wan Kenobi avrebbe svelato una location molto nota ai fan di Star Wars. Le nuove foto dal set della serie Disney+ Obi-Wan Kenobi rivelerebbero il ritorno di un'iconica location di Star Wars. Lo show, che vede il ritorno di Ewan McGregor nei panni del protagonista, entrerà in lavorazione a giorni a Los Angeles. Le foto pubblicate su Twitter da Noah Outlow sono accompagnate dalla seguente scritta: "Sembra che la casa della famiglia Lars sia in costruzione su questo set. E se questa è la casa dei Lars è lecito assumere che questo sia il set di Obi-Wan Kenobi". Per adesso sembra confermato ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nuevodal set loasangelino della serie Disney+ dedicata a Obi-Wanavrebbe svelato unamolto nota ai fan di. Le nuovedal set della serie Disney+ Obi-Wanrivelerebbero ildi un'iconicadi. Lo show, che vede ildi Ewan McGregor nei panni del protagonista, entrerà in lavorazione a giorni a Los Angeles. Lepubblicate su Twitter da Noah Outlow sono accompagnate dalla seguente scritta: "Sembra che la casa della famiglia Lars sia in costruzione su questo set. E se questa è la casa dei Lars è lecito assumere che questo sia il set di Obi-Wan". Per adesso sembra confermato ...

