Nuovo taglio capelli bon ton per Billie Eilish | è irriconoscibile!

(Di mercoledì 21 aprile 2021)Merito del suobon ton. Una svolta di look che completa la netta trasformazione avvenuta qualche giorno fa. Quando la giovanissima cantante californiana, di appena 19 anni, si era fatta completamente bionda. Ma i nuovibiondi che comunque hanno stravolto il suo volto e il suo look, non bastavano evidentemente.ha scelto allora di rendere la sua hair makeover ancora più estrema. Come piace a lei. E ha scelto unche ci ricorda qualcosa… Anzi, qualcuno. Courtney Love (foto Getty),(foto Instagram) e Marianne Faithfull (foto Instagram)....

La frangia a tendina è perfetta con capelli sciolti oppure raccolti ed è la protagonista dei tagli di capelli dell'estate 2021: foto e look.
Questo taglio di capelli è molto facile da acconciare, in particolare si tratta del pixie portato dall'attrice Luisa Ranieri ...